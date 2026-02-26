La Fiorentina ospita lo Jagiellonia Białystok nel ritorno del play-off di Conference League (DOVE VEDERLA). I viola, reduci dal successo nel derby contro il Pisa di lunedì scorso, e con una parte della concentrazione già rivolta alla delicata trasferta di Udine in programma lunedì, arrivano al Franchi con un ampio turnover, come già accaduto all’andata. Di seguito, le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:
Fiorentina-Jagiellonia, formazioni ufficiali: Dodò o Fortini? Entrambi. C’è Fabbian
LE FORMAZIONI UFFICIALI—
FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Ndour, Fabbian, Dodò, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli
JAGIELLONIA (4-3-3): Abramowicz; Wojtuszek, Pelmard, B. Vital, Wdowik; Mazurek, Romanchuk, Pozo, Imaz, Pululu, Jozwiak. All. Siemieniec.
