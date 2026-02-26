Viola News
Fiorentina-Jagiellonia, formazioni ufficiali: Dodò o Fortini? Entrambi. C’è Fabbian

Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici per Fiorentina-Jagiellonia
La Fiorentina ospita lo Jagiellonia Białystok nel ritorno del play-off di Conference League (DOVE VEDERLA). I viola, reduci dal successo nel derby contro il Pisa di lunedì scorso, e con una parte della concentrazione già rivolta alla delicata trasferta di Udine in programma lunedì, arrivano al Franchi con un ampio turnover, come già accaduto all’andata. Di seguito, le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Ndour, Fabbian, Dodò, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli

JAGIELLONIA (4-3-3): Abramowicz; Wojtuszek, Pelmard, B. Vital, Wdowik; Mazurek, Romanchuk, Pozo, Imaz, Pululu, Jozwiak. All. Siemieniec.

