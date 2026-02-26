Momento d'oro per la Fiorentina di Vanoli, in una settimana perfetta dove sono arrivate tre vittorie consecutive, una delle quali proprio all'andata con lo Jagiellonia (0-3). Adesso i viola hanno un solo compito: preservare l'enorme vantaggio senza faticare troppo. Giovedì alle 18:45 la Fiorentina riceverà i polacchi al Franchi, nel match valido per il passaggio agli ottavi di finale. Di seguito le opzioni per vederla in tv e streaming ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina