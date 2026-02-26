Momento d'oro per la Fiorentina di Vanoli, in una settimana perfetta dove sono arrivate tre vittorie consecutive, una delle quali proprio all'andata con lo Jagiellonia (0-3). Adesso i viola hanno un solo compito: preservare l'enorme vantaggio senza faticare troppo. Giovedì alle 18:45 la Fiorentina riceverà i polacchi al Franchi, nel match valido per il passaggio agli ottavi di finale. Di seguito le opzioni per vederla in tv e streaming ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina
Fiorentina-Jagiellonia, ore 18:45: dove vederla in Tv e in streaming
Tutte le info per seguire al meglio, in tv e in streaming, il play off di ritorno di Conference League tra Fiorentina-Jagiellonia
Dove seguirla in Tv e radio—
|Giovedì 26 febbraio, h. 18:45
|Stadio Artemio Franchi
|TV
|Sky Sport Uno e Sky Sport 253
|Streaming
|SkyGo, NowTV
|Telecronaca
|in arrivo...
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
