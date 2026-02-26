L'ex difensore della Fiorentina, Alberto Malusci, ospite al Pentasport di Radio Bruno ha parlato di alcuni temi caldi in casa viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Paratici ha dato una svolta. Conference? Puoi arrivare in fondo”
news viola
Malusci: “Paratici ha dato una svolta. Conference? Puoi arrivare in fondo”
Le parole dell’ex difensore Alberto Malusci a Radio Bruno: difesa viola, crescita dei giovani, ruolo di Paratici e gestione del turnover.
Quello che interessa è il risultato, ma se facciamo una partita divertente non la buttiamo via. Veniamo da un periodo così cosi, le ultime partite sono confortanti dal punto di vista dei risultati, speriamo di dare continuità.
La difesa—
La crescita di Comuzzo può passare anche dalla panchina. Quest'anno non è riuscito a ripetersi come lo scorso anno. Questo è stato fatto anche con Ranieri: trovarsi in panchina dopo essere stato capitano non è semplice. In quel momento le prestazioni non venivano, ma ogni tanto è giusto riflettere. Comuzzo deve riflettere e lavorare sodo per riprendersi il posto, ma ci dobbiamo puntare. Rugani? Bisogna vedere come si inserisce. Ha acquisito tanto sotto l'aspetto della personalità.
Paratici—
E' chiaro che c'è stata una svolta all'interno del gruppo. Hai una persona a cui Vanoli può fare riferimento e a cui la squadra può parlare. E' un sostegno importante per la Fiorentina.
Turnover si o no?—
Anche una settimana fa parlavamo di turnover, poi vai a vedere la formazioni e di titolari ne mancavano 3/4. Io credo che con questa rosa puoi arrivare tranquillamente in fondo, ma quello della Fiorentina non è un turnover. Fazzini è un ottimo calciatore, Ndour ultimamente ha fatto delle buone gare, Fabbian deve mostrare ancora il suo potenziale, Piccoli.. mi sembra una squadra di tutto rispetto.
Palladino—
Lo scorso anno ha fatto un lavoro straordinario. Ma allora perché è stato contestato? Io mi sono fatto un'idea: secondo me ha fatto i punti ma non ha espresso un calcio che ti invogliava a spendere i soldi del biglietto. Palladino poi, è stato molti intelligente; dopo la contestazione si è fatto da parte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA