Alberto Bertolotto, giornalista del quotidiano polacco Przeglad Sportowy, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla squadra polacca che oggi sfiderà la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Dalla Polonia: “Fiorentina, occhio a non fare figuracce”
news viola
Dalla Polonia: “Fiorentina, occhio a non fare figuracce”
Alberto Bertolotto analizza la sfida tra Fiorentina e Jagiellonia Białystok e avverte: gara da non sottovalutare.
Lo Jagiellonia a Firenze vuole fare bella figura. Quando una squadra lascia una coppa europea conta anche il come avviene. Per i giocatori, ma anche per l'allenatore stesso è una grande opportunità per il futuro. Lasciare la Conference con una brutta sconfitta non conviene a nessuno. A Firenze arriva una squadra migliore di quella vista all'andata: torna Pululu, e Romanczuk che è il capitano e l'anima della squadra. La Fiorentina deve stare attenta a non fare figuracce, ma penso che riuscirà a passare il turno. Il risultato dell'andata mi ha stupito, lo Jagiellonia ha pagato le disattenzioni sulle palle inattive, ma è una squadra che ha una mentalità internazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA