Marchini: “Paratici ha ricompattato l’ambiente. Adesso serve continuità”

Giampaolo Marchini , si è soffermato sulla sfida he vede impegnati i viola questa sera al Franchi e sull'arrivo a Firenze di Fabio Paratici. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Bruno:

I giovani in campo oggi?

Io sono dell'idea che i giovani bravi debbano giocare, ma allo stesso tempo non puoi pensare che oggi sia una passeggiata e schierare tutti i i ragazzi. Possono essere utilizzati ma serve un po' di giudizio.