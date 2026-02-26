Giampaolo Marchini, si è soffermato sulla sfida he vede impegnati i viola questa sera al Franchi e sull'arrivo a Firenze di Fabio Paratici. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Bruno:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Paratici ha ricompattato l’ambiente. Adesso serve continuità”
news viola
Marchini: “Paratici ha ricompattato l’ambiente. Adesso serve continuità”
Le parole di Giampaolo Marchini ai microfoni di Radio Bruno
Oggi è anche un’occasione per la Fiorentina per continuare a trovare continuità. Vincere aiuta a vincere, respiri fiducia e hai più convinzione. La partita di oggi non va presa come un’amichevole, oggi devi conquistare il passaggio del turno. La Fiorentina deve continuare su questa strada, la squadra vista l'ultimo periodo ha dimostrato di avere le capacità di competere in due competizioni. L'arrivo di Paratici ha influito affinché la squadra si rimpattasse, ha fatto sì che tutte le pedine tornassero al loro posto.
I giovani in campo oggi?—
Io sono dell'idea che i giovani bravi debbano giocare, ma allo stesso tempo non puoi pensare che oggi sia una passeggiata e schierare tutti i i ragazzi. Possono essere utilizzati ma serve un po' di giudizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA