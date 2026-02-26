Masini: “Ho chiesto a Carlo Conti di cantare mercoledì. Oggi c’è la Conference”

Nell'edizione di quat'anno di Sanremo c'è molta Fiorentina. Oltre al conduttore Carlo Conti, noto tifoso viola, c'è anche il cantante in gara Marco Masini. Proprio quest'ultimo ha dichiarato:
La richiesta del cantante Marco Masini a Carlo Conti
Ho chiesto direttamente a Carlo Conti di poter cantare il mercoledì invece che di giovedì perché c'è la Fiorentina in Conference.
