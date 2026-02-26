Viola News
Masini: “Ho chiesto a Carlo Conti di cantare mercoledì. Oggi c’è la Conference”

Marco Masini
La richiesta del cantante Marco Masini a Carlo Conti
Redazione VN

Nell'edizione di quat'anno di Sanremo c'è molta Fiorentina. Oltre al conduttore Carlo Conti, noto tifoso viola, c'è anche il cantante in gara Marco Masini. Proprio quest'ultimo ha dichiarato:

Ho chiesto direttamente a Carlo Conti di poter cantare il mercoledì invece che di giovedì perché c'è la Fiorentina in Conference.

