Felipe Dal Bello, ex di Fiorentina e Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
Dal Bello: “Fiorentina tecnicamente forte. Vi dico la mia sui difensori viola”
E' una Fiorentina in crescita. Quando cerchi di proporre il gioco, ma il risultato non viene si creano tensioni. Tecnicamente la squadra è forte, è assurdo che siano in questa situazione. Adesso con le vittorie giocano più serenamente, si vede di più la qualità della squadra. La Fiorentina deve salvarsi, sarebbe grave andasse in Serie B.
Il ruolo di difensore—
E' un ruolo di m***, delicatissimo. Comuzzo a me piace tantissimo, ma quando si trova in certe situazioni bisogna saperlo tutelare. Ranieri da capitano si è ritrovato in panchina, ma quando è tornato in campo ha fatto bene: vuol dire tanto della persona. Si vede che ha carattere, cerca di dare una mano anche quando è in panchina. Ci tiene. Qualitativamente i difensori della Fiorentina mi piacciono. Pongracic ha una tecnica incredibile. Comuzzo è più difensivo, gli altri sanno anche gestire la palla e in certe gare hanno più difficoltà.
Udinese—
Fisicamente e qualitativamente può battere chiunque: è impostata bene. Con l'assenza di Davis, un punto di riferimento, sono in difficoltà. Se gira bene Zaniolo giocano bene. In certi momenti fanno degli sbagli clamorosi. E' una squadra difficile da battere.
