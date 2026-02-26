Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a Sky Sport prima della partita contro lo Jagiellonia:
Vanoli: “C’è un dato sui difensori centrali che certifica la nostra crescita”
Le parole dell'allenatore prima della gara contro i polacchi dello Jagiellonia
La mentalità che ci è richiesta oggi è importante, dobbiamo entrare con la voglia di vincere e di non prendere gol cercando anche di risparmiare qualche energia per il campionato, la panchina sarà importante.
Crescita—
Penso che in queste ultime partite abbiamo fatto molto bene nella corsa ad alta velocità dei difensori, è diminuita, vuol dire che facciamo meglio le preventive e assorbiamo meglio le ripartenze. E' cambiata l'attitudine, è cambiato lo spirito. All'inizio del campionato ti dici ogni volta che vinci la prossima, siamo stati bravi a togliere questo pensiero e a cominciare a giocare contro squadre abituate. Abbiamo fatto un salto, ma ancora nulla è concluso.
