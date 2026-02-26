Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altri campionati conference league Vanoli: “C’è un dato sui difensori centrali che certifica la nostra crescita”

news viola

Vanoli: “C’è un dato sui difensori centrali che certifica la nostra crescita”

Vanoli: “C’è un dato sui difensori centrali che certifica la nostra crescita” - immagine 1
Le parole dell'allenatore prima della gara contro i polacchi dello Jagiellonia
Redazione VN

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a Sky Sport prima della partita contro lo Jagiellonia:

La mentalità che ci è richiesta oggi è importante, dobbiamo entrare con la voglia di vincere e di non prendere gol cercando anche di risparmiare qualche energia per il campionato, la panchina sarà importante.

Crescita

—  

Penso che in queste ultime partite abbiamo fatto molto bene nella corsa ad alta velocità dei difensori, è diminuita, vuol dire che facciamo meglio le preventive e assorbiamo meglio le ripartenze. E' cambiata l'attitudine, è cambiato lo spirito. All'inizio del campionato ti dici ogni volta che vinci la prossima, siamo stati bravi a togliere questo pensiero e a cominciare a giocare contro squadre abituate. Abbiamo fatto un salto, ma ancora nulla è concluso.

Leggi anche
Fiorentina-Jagiellonia, ore 18:45: dove vederla in Tv e in streaming
Brovarone: “Conference obiettivo concreto, devi provare a vincerla”

© RIPRODUZIONE RISERVATA