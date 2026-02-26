Il terzino brasiliano della Fiorentina Dodò è intervenuto a Sky Sport prima della partita contro lo Jagiellonia:
Dodò: “Con Vanoli abbiamo spinto a livello fisico, avevo avuto difficoltà”
Il brasiliano oggi gioca sulla linea di Fortini
Sappiamo che non possiamo sottovalutare nessuno, la Conference è difficile, ma dobbiamo solo ripetere la prestazione dell'andata. E' stata una prima parte di stagione difficile per tutti, per me in primis perché devo stare bene per rendere al massimo. Adesso siamo tutti con Vanoli, lui ha spinto tanto sul lato fisico e siamo arrivati a un livello che si sta vedendo adesso. Ogni partita dà fiducia per la prossima, era importante fare due vittorie di fila in campionato, a Como è stato un gran segnale per tutta la squadra.
