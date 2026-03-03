Zaniolo: “Negli ultimi anni giocavo poco e male. Ieri vittoria importante”

Nicolò Zaniolo brilla contro la Fiorentina e si confessa a Sky: "Venivo da due anni giocati male"

Mentre la Fiorentina lecca le ferite dopo il pesante 3-0 contro l'Udinese, uno dei protagonisti della domenica bianconera si gode il momento della maturità. Nicolò Zaniolo, che ha messo lo zampino nel match servendo l'assist decisivo per il vantaggio di Kabasele, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo percorso di crescita, personale e professionale.

A 26 anni, Zaniolo sente che è arrivato il momento di cambiare marcia, spinto soprattutto dalla vita privata: "Voglio maturare, ma non per me, per la mia famiglia. Adesso ho due bambini e devo dare loro l'esempio: voglio crescere prima come persona e poi come calciatore". Una dichiarazione d'intenti che si riflette anche sul campo, dove l'attaccante sembra aver trovato finalmente la serenità necessaria per esprimere il suo talento.

Sul passato — Zaniolo, era passato dal settore giovanile viola dal 2010 al 2016, mentre nella scorsa stagione era arrivato alla Fiorentina in prestito dal Galatasaray a gennaio, dopo sei mesi non felicissimi a Bergamo. Del suo percorso negli ultimi due anni ha parlato così:

"Ho una riconoscenza altissima per questa maglia: negli ultimi due anni ho giocato poco e male, l'Udinese è stata una delle poche squadre che ha creduto in me. A tempo debito discuteremo con la massima apertura, perché qui sto bene e non cerco altro".

Decisivo contro il suo passato — Proprio contro la Fiorentina, Zaniolo ha dimostrato di essere tornato un fattore. Il suo assist per l'1-0 ha stappato una partita che ha visto i viola soccombere sotto i colpi di un'Udinese rigenerata: "Era importante dare una sterzata dopo tre sconfitte consecutive e ci siamo riusciti. In questo momento conta più la squadra del singolo, con prestazioni così ne beneficiamo tutti".