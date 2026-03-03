Sabatini: “La Fiorentina è masochista. Vanoli ha lanciato un messaggio”

"Ieri non era la Fiorentina, ma la Pistoiese . Io ho visto una squadra spenta, era tanto tempo che non vedevo una squadra simile. Una Fiorentina senza nulla. Se Rugani diventa il simbolo di un modulo che cambia, abbondonando la difesa a 4... non può essere l'unica motivazione per la batosta di ieri. Io non so spiegare come la Fiorentina si presenti così ad Udine, come se fosse obbligata a giocare, non ci sono giustificazioni . La squadra è quasi masochista, gli piace crearsi problemi da sola, basta vedere la gara di giovedì scorso."

Vanoli: "Non credo c'entri la preparazione atletica se Piccoli sbuccia il pallone, o se Rugani si attacca a Buksa sul terzo gol. Avevi fatto molti punti con il 4-3-3, non devi inventare nulla. L'argomento fiducia della squadra è delicato. Le parole di Vanoli non sono state felicissime, io tra le righe ci leggo che è colpa della squadra. La Fiorentina non può non salvarsi, ma ci deve essere anche la consapevolezza che i giocatori delle altre sono inferiori, ma sono tutte squadre. Se vedi il Parma, vedi un gruppo compatto, la Fiorentina invece è l'opposto. Vanoli deve mettersi insieme ai giocatori, non in contrapposizione, sennè è finita"