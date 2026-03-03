Sandro Sabatini parla al Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina:
Sabatini: “La Fiorentina è masochista. Vanoli ha lanciato un messaggio”
"Ieri non era la Fiorentina, ma la Pistoiese. Io ho visto una squadra spenta, era tanto tempo che non vedevo una squadra simile. Una Fiorentina senza nulla. Se Rugani diventa il simbolo di un modulo che cambia, abbondonando la difesa a 4... non può essere l'unica motivazione per la batosta di ieri. Io non so spiegare come la Fiorentina si presenti così ad Udine, come se fosse obbligata a giocare, non ci sono giustificazioni. La squadra è quasi masochista, gli piace crearsi problemi da sola, basta vedere la gara di giovedì scorso."
Vanoli: "Non credo c'entri la preparazione atletica se Piccoli sbuccia il pallone, o se Rugani si attacca a Buksa sul terzo gol. Avevi fatto molti punti con il 4-3-3, non devi inventare nulla. L'argomento fiducia della squadra è delicato. Le parole di Vanoli non sono state felicissime, io tra le righe ci leggo che è colpa della squadra. La Fiorentina non può non salvarsi, ma ci deve essere anche la consapevolezza che i giocatori delle altre sono inferiori, ma sono tutte squadre. Se vedi il Parma, vedi un gruppo compatto, la Fiorentina invece è l'opposto. Vanoli deve mettersi insieme ai giocatori, non in contrapposizione, sennè è finita"
