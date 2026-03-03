Giampaolo Marchini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, analizza la sconfitta di Udine:
Marchini: “De Gea? Meglio il silenzio stampa. Ci sono troppi interrogativi”
"Una serata così lascia tanti interrogativi, anche nella gestione del pre e del post gara. Mi sembra che la testa non fosse neanche vicina alla carro armato. L'Udinese non aveva i problemi di classifica della Fiorentina, ma le motivazioni sembravano opposte. Vanoli può anche sbagliare, ma l'atteggiamento non deve essere questo. Noi siamo sempre contro il silenzio stampa, ma se le dichiarazioni sono quelle di De Gea, meglio non parlare. Ancora mancano diverse partite, e la situazione è sempre più complessa. La squadra ha dimostrato che manca la capacità di trovare delle risposte"
Le difficoltà: "Le colpe di Vanoli ci sono, ma in campo poi ci vanno i giocatori. Faccio fatica a vedere la possibilità di cambiare rotta. La Fiorentina in questa stagione ci ha dimostrato di tutto. Non sappiamo mai che Fiorentina aspettarci. Rugani lo possiamo anche rivedere, ma deve essere anche messo nelle condizione di sbagliare, ieri è stato quasi mandato allo sbaraglio. La difesa a 4 era perfetta per la Fiorentina, e si è tornati a 3"
