Radio Bruno: infortunio Kean, ecco come sta il centravanti viola

Il punto sulle condizioni di Moise Kean del Pentasport di Radio Bruno
Le condizioni di Moise Kean tengono in apprensione i tifosi viola e Paolo Vanoli. Il giocatore è uscito contro l'Udinese per un problema fisico. La tibia continua ad essere un problema per Kean, come emerso negli ultimi mesi.

L'ex Juventus però dovrebbe esserci contro il Parma, dato che ieri la sua situazione non si è aggravata. Nelle prossime ore Kean verrà rivalutato, proprio in vista della sfida ai ducali, altra occasione importante in chiave salvezza visto che nello stesso turno è in programma Lecce-Cremonese.

 

