Il terzino dell'Udinese, Hassane Kamara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina:
Kamara: "Ieri sera dopo la partita ero stanco. La corsa fa parte del mio gioco"
Kamara: “Ieri sera dopo la partita ero stanco. La corsa fa parte del mio gioco”
Le parole di Hassane Kamara dopo la vittoria dell'Udinese sulla Fiorentina
Sto per compiere 32 anni, mi rimane poco per giocare: sto arrivando alla fine della carriera. A Udine ho trovato l'equilibrio tra la forza fisica e la testa. Quando ero giovane avevo tanta energia, ma poca mentalità. L'Udinese è uno step che mi ha permesso di far vedere che sono cresciuto e di giocare in Serie A.
Il più veloce della squadra—
Penso di si. Quando ero più giovane avevo ancora più energie, ora dopo la partita sono stanco, come ieri sera. Prima non lo ero. Ma la corsa fa parte del mio gioco ed è molto importante, per una squadra, avere un elemento che spinge tanto.
