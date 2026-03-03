L'ex viola Claudio Piccinetti, al Salotto dello Sport su Rtv38, ha commentato la pesante sconfitta della Fiorentina sul campo di Udine:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Piccinetti: “La Fiorentina fa paura, giocatori insoddisfacenti. De Gea? Parole gravi”
news viola
Piccinetti: “La Fiorentina fa paura, giocatori insoddisfacenti. De Gea? Parole gravi”
Le parole dell'ex viola Claudo Piccinetti sulla sconfitta della Fiorentina in casa dell'Udinese
E' dall'inizio dell'anno che la squadra non ha un'identità. Questo gruppo non mi ha mai convinto, non ci ha fatto vedere nulla. Non è possibile che una squadra che lotta per la salvezza non faccia un tiro in porta. Gudmundsson e Kean non pervenuti, è inaccettabile. Io ho paura adesso, da allenatore posso dirlo: mi fanno paura questi giocatori. E' un'annata balorda e non vedo un giocatore che mi soddisfi.
De Gea—
La mia speranza è che, essendo straniero, si sia espresso male. Se mi dovessi sbagliare è sono parole molto gravi. E' una frase di abbandono, nel gruppo c'è qualcosa che non va. Tutti abbiamo sopravvalutato questo gruppo, ma una pochezza del genere io non me l'aspettavo proprio. Sono gravi anche le parole di Vanoli: "la squadra non è scesa in campo". Deve essere lui a svegliare i giocatori: piuttosto metta in campo la Primavera. Vedo giocatori che non rispettano la maglia della Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA