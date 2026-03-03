Scanagatta: “Vanoli ha scaricato le sue colpe. De Gea fa il capitano”

"Sembrava che con Paratici fossimo un po' usciti dalla crisi, ma la modestia della squadra è acclarata. La Fiorentina ha dei giocatori modesti, che non giocherebbero titolari nelle squadre di vertice, salvo Kean ed il De Gea dello scorso anno. Gudmundsson ha giocato due partite bene e 10 male, Fagioli ha fatto dei progressi, e poi c'è poca roba. Solomon è l'unico acquisto azzeccato, e Dodò ogni tanto fa la differenza. Vanoli ha scaricato la responsabilità sui giocatori, che entrano con l'atteggiamento sbagliato. Quando De Gea dice certe cose per me è un capitano che ha un dovere di dire certe cose, anche per i compagni"