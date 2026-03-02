David De Gea, portiere della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la sconfitta in casa dell'Udinese:
De Gea: "Se abbassiamo il livello perdiamo sempre. Il 1° gol? Lo avremmo preso poi"
De Gea: “Se abbassiamo il livello perdiamo sempre. Il 1° gol? Lo avremmo preso poi”
Il capitano commenta la sconfitta di Udine
È vero, è un'opportunità persa ancora una volta, oggi è mancato tutto, abbiamo regalato tre gol. Non so se c'entrano i supplementari di giovedì, ma non ci siamo. Questo è il calcio, sembrava che avessimo fatto un salto di qualità ma prendiamo un altro grosso schiaffo, dobbiamo continuare uniti come prima e con l'atteggiamento giusto. Se abbassiamo il livello perdiamo tutte le partite.
Fino in fondo—
So che è dura per i nostri tifosi, nessuno si aspettava tutto questo, ma sappiamo che manca poco e tutte le partite sono finali da preparare molto bene, fino all'ultima partita. Saremo lì, a lottare per la salvezza, ma lavoreremo per portare la Fiorentina dove merita.
La stagione individuale—
Da solo non si può fare niente, non importa se sto facendo bene o male. L'importante è la squadra, so di essere il giocatore più esperto e di dover dare una mano a tutti. Il gol di Kabasele? Devo rivederlo, è un po' bassa ma guardandolo in tv è facile parlare. Probabilmente potevo provare a mettere il pugno, ma se anche l'avessi presa con la partita che abbiamo fatto avremmo preso comunque gol.
