Sauro Fattori, ex allenatore della Fiorentina Femminile e giocatore viola, ha commentato così la sconfitta rimediata dalla squadra di Paolo Vanoli contro l'Udinese:
Fattori: "Rugani? Clamoroso quanto fatto da Vanoli. Non deve giocare per forza"
Quando una squadra dà risultati buoni non c'è motivo di cambiare per mettere Rugani, un giocatore che non gioca da tre mesi e viene fuori da un infortunio. E' un buon giocatore, ma Vanoli l'ha messo in una situazione devastante. Non deve giocare per forza, è clamoroso quanto fatto da Vanoli.
Ha continuato poi ai microfoni di Tmw Radio:
Non puoi fare tentativi, non sei a metà classifica. Qui lotti per non retrocedere e non si è salvi. Devi attaccarti alle certezze. Settimana prossima c'è la Conference, potevi provare lì Rugani, fallo giocare in una struttura che va bene, perché lo metti in una che va male?
