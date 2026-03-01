Il caso portieri per il Rakow. Un rinnovo cambia le gerarchie

Il prossimo avversario della Fiorentina in Conference Leaguem sarà il Rakow. Una formazione che negli ultimi anni ha stupito nel campionato polacco, anche per il numero di giocatori usciti dal proprio vivaio. Uno dei migliori talenti è Kacper Trelowski, il portiere titolare. Trelowski però nelle ultime settimane non sta giocando, a causa di alcuni problemi sul rinnovo di contratto, come scrive PiktaNotza. Il posto se lo è preso il giovane Zych. Tra poche settimane il Rakow affronterà la Fiorentina, una sfida storica per il club. Il dubbio tra i pali sarà quindi uno dei temi principali in casa polacca.