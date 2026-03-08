Clima pesante a Pisa: “Se non hai voglia di allenarti in A c’è un problema”

"Partiamo dal presupposto che se non hai voglia di allenarti quando giochi in Serie A c'è qualche problema, poi se c'è da tirare su qualcuno lo faremo, io cercherò di mettere tutta la mia energia per tenere viva una fiammella. Non mi piace venire qua e dire che mancano tanti punti e crediamo alla salvezza. Bisogna ripartire dalle piccole cose, vincere la prossima partita e dopo guardarsi per dire se è riaperta o noi. In questo momento bisogna tenere alto l'orgoglio e la dignità per la gente che ci segue e ci applaude tutte le partite, questo è più grande di tutto il resto anche della salvezza"