Cremonese furiosa, il ds Giacchetta: “Noi derubati a Lecce, invochiamo rispetto”

Finale con fortissime polemiche in Lecce-Cremonese. In una partita tirata e fondamentale per la corsa-salvezza, sono stati diversi gli episodi da moviola, ma uno in particolare è destinato a far discutere. Se, infatti, ci sono stati pochi dubbi sul calcio di rigore assegnato ai padroni di casa, nel primo tempo, per fallo di mano di Bianchetti e sul gol annullato a Payero, che aveva segnato con la mano, ci sono state fortissime proteste da parte dei grigiorossi per quanto accaduto al 96', sul punteggio di 2-1 per i giallorossi. Con Sanabria che ha invocato un rigore per fallo di Gaby Jean, non assegnato poi dall'arbitro Sozza.

Alla fine della partita, a Dazn, il commento furibondo del direttore sportivo Simone Giacchetta: "Sono qui per rivendicare un rispetto che merita la Cremonese, ci sentiamo derubati di un calcio di rigore che sarebbe stato decisivo. A Torino all’ultimo minuto non ci è stato dato un calcio di rigore e oggi la storia si ripete. Dalla nostra prospettiva è una mancanza di rispetto, un’ingiustizia. Rivendichiamo l’intervento del Var, mi domando cosa ci stia a fare. Come è intervenuto due volte durante la partita, doveva intervenire anche al 95°. Tutti siamo testimoni di un episodio determinante ai fini del risultato e di una giustizia che la Cremonese non ha avuto. E' un episodio netto e decisivo. Ci dispiace che qualche giocatore si sia fatto trasportare dall'enfasi finale e abbiamo rimediato un rosso (Pezzella che salterà Cremonese-Fiorentina, ndr)".