Valeri: “Noi non ancora salvi. Dodò? Bella sfida, sorride sempre e ci divertiamo”

Uno dei giocatori più continui dei ducali lancia la sfida alla Fiorentina
Come nelle ultime partite, con voglia e la forza che ci ha contraddistinto. La Fiorentina è una grande squadra. Il nostro segreto? La nostra compattezza, il gruppo fa la differenza, anche chi non gioca. Da gennaio abbiamo invertito rotta e siamo in un buon punto, anche se non siamo ancora salvi.
Senza Bernabè e la sfida a Dodò—
Come ho detto prima tutti sono pronti a giocare. A livello tecnico magari perdiamo ma sulla voglia siamo uguali. Fa piacere sfidare Dodò, sorride sempre e ci divertiamo quando ci incontriamo.
