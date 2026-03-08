Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina:
Cuesta: “Bernabè out non cambia l’approccio. Io difensivista? Vi dico la mia”
Il tecnico del Parma difende la propria posizione
Cercheremo di avere lo stesso approccio alla partita anche se manca Bernabè, ho scelto i giocatori che credo mi possano aiutare maggiormente. Vogliamo fare punti e prestazioni, ciò che è sotto il nostro controllo. Io difensivista? Noi proviamo ad essere equilibrati, per vincere attaccare e difendere sono importanti allo stesso modo.
