Cuesta: “Bernabè out non cambia l’approccio. Io difensivista? Vi dico la mia”

Il tecnico del Parma difende la propria posizione
Redazione VN

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina:

Cercheremo di avere lo stesso approccio alla partita anche se manca Bernabè, ho scelto i giocatori che credo mi possano aiutare maggiormente. Vogliamo fare punti e prestazioni, ciò che è sotto il nostro controllo. Io difensivista? Noi proviamo ad essere equilibrati, per vincere attaccare e difendere sono importanti allo stesso modo.

