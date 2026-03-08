De Rossi: “Genoa e Genova meritano la salvezza, oggi il mio passato non contava”

L'ex capitano ed allenatore della Roma Daniele De Rossi infligge una grande amarezza ai suoi tifosi: il suo Genoa batte la formazione giallorossa 2-1 e ottiene tre punti pesantissimi per la propria classifica. Il tecnico dei liguri racconta a Sky Sport dopo il fischio finale:
Ve lo assicuro, alla vigilia speravo assolutamente che potesse andare in questo modo, il mio passato non conta niente, contano i tre punti per il Genoa. Sono qui per fare il mio lavoro nel miglior modo possibile, questi ragazzi danno sempre tutto, così come il club e la città che ci segue. Tutte queste componenti meritano assolutamente la salvezza. E' una vittoria strameritata.
