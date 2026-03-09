Il Corriere dello Sport si sofferma sulla panchina di Davide Nicola, prossimo avversario della Fiorentina nella gara decisiva per la salvezza. Rischio esonero? I nomi sondati sarebbero quelli di Marco Giampaolo e Luca Gotti.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Cremonese in crisi nera, Nicola rischia: chi in panchina con la Fiorentina?
Corriere dello Sport
Cremonese in crisi nera, Nicola rischia: chi in panchina con la Fiorentina?
La Fiorentina affronterà una Cremonese con un altro allenatore?
I l Lecce vince la partita della paura, grazie a due reti di Pierotti e Stulic i quali ritrovano i gol: il primo dopo un anno l’argentino, il terzo il serbo. Il prezioso successo dei giallorossi è stato suggellato in un convulso finale che ha visto la Cremonese attaccare a testa bassa e all’ultimo minuto di recupero reclamare un calcio di rigore per fallo di Jean su Sanabria: è stato l’ultimo atto della disastrosa direzione arbitrale di Sozza che però aveva consentito l’avvio dell’azione dell’episodio contestato dagli ospiti con un calcio di punizione inventato per un fallo commesso su un difensore da Cheddira mentre era involato alla ricerca del 3-1. La Cremonese, dicevamo, contesta l’arbitro ma anche il tecnico Davide Nicola: riflessioni in corso, panchina a rischio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA