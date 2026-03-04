Kean si ferma, ecco quante gare salta. E trema anche il CT Gattuso

Moise Kean si è dovuto fermare ancora: e adesso l'attaccante ha bisogno di ripartire ancora una volta da una condizione non ottimale.

Facendo seguito alle indiscrezioni di ieri, il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega come il problema alla tibia sia tornato a farsi sentire per Moise Kean. L'attaccante, che a Udine è uscito anzitempo, salterà Parma e Rakow, sperando di esserci contro la Cremonese nell'ennesima sfida salvezza. Da oggi per lui ci sarà il percorso personalizzato al Viola Park con allenamenti mirati. Una situazione che mette ansia anche al CT Gattuso. Intanto toccherà a Piccoli.

Il punto — Già al momento del cambio al Blue Energy Stadium ci si era accorti che qualcosa non andava: più preoccupazione che resa, evidenzia il quotidiano. Anche perché quello dell'attaccante è un tormento che non sembra trovare pace, così come la consapevolezza di aver lasciato la squadra in un momento di difficoltà. Così ora toccherà a Piccoli fare il riferimento offensivo, ma inevitabilmente perdere Kean è determinante: era tornato a segnare con regolarità. E ora si ricomincia.