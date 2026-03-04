Quello di Daniele Rugani è stato un esordio completamente da dimenticare. Il difensore ha patito in tutto e per tutto l'esuberanza di Davis e di fatto Vanoli lo ha scelto nella notte peggiore. La condizione fisica non era certo ottimale, ma in questo caso nemmeno l'esperienza è riuscito ad aiutarlo contro un avversario molto fisico. E così l'ex Juve è stato protagonista in negativo in tutte e tre le reti: si è perso Kabasele, ha commesso il fallo da rigore e Buksa lo ha superato per il tris. E Vanoli non lo ha sostituito, osservando il suo affondamento.
Rugani, esordio horror. Ma la Fiorentina ora non può aspettarlo
Non si può aspettarlo—
La Nazione è chiara: gli manca la brillantezza fisica e gli serve tempo per ritrovarla. Ma oggi la Fiorentina ha bisogno di elementi pronti e non può permettersi di aspettarlo.
