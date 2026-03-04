Fiorentina, sono i soliti vecchi problemi. Sotto accusa tutti i reparti

La Fiorentina surclassata a Udine ha messo di nuovo a nudo i tanti problemi che questa squadra sta palesando nella difficile stagione attuale. Giocatori male impiegati, poca logica, tante individualità e poco gruppo, insomma una spallata alle certezze che si pensavano ritrovate. Gli altri risultati avevano aperto a una mini fuga, ma invece niente: l'Udinese ha mostrato come si vincono gare così. E anche il tecnico Vanoli ci ha messo del suo nelle valutazioni e nel scelte.