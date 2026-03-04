Viola News
Fiorentina, sono i soliti vecchi problemi. Sotto accusa tutti i reparti

A Udine non ha funzionato niente in casa Fiorentina: reparto per reparto i viola hanno sfoggiato una prestazione horror.
La Fiorentina surclassata a Udine ha messo di nuovo a nudo i tanti problemi che questa squadra sta palesando nella difficile stagione attuale. Giocatori male impiegati, poca logica, tante individualità e poco gruppo, insomma una spallata alle certezze che si pensavano ritrovate. Gli altri risultati avevano aperto a una mini fuga, ma invece niente: l'Udinese ha mostrato come si vincono gare così. E anche il tecnico Vanoli ci ha messo del suo nelle valutazioni e nel scelte.

Tutti sotto esame

—  

La Nazione analizza i vari reparti, tutti accusati: 42 gol incassati dalla difesa, di cui 7 in 4 giorni sono numeri da brividi. Solo Torino, Pisa e Verona hanno fatto peggio. Di fatto è sempre come partire da 0-1. Anche nei gol presi su palla inattiva i viola sono in testa: ben 13 e anche il ritorno alla difesa a tre è miseramente fallito.

Male anche la mediana, in crisi d'identità. A Udine è mancato il ritmo oltre ai muscoli. Oggi Mandragora è inamovibile, Fagioli è marcato stretto, Brescianini e Fabbian fanno fatica. Caratteristiche simili e poca forma. Così finiscono per essere un problema.

L'attacco non va meglio: Gudmundsson non ha mai trovato brillantezza, Kean è lontano dalla forma migliore. Un dato tremendo. L'infortunio di Solomon pesa, ma non c'è mai un cambio di passo.

