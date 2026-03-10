Viola News
Bocci preoccupato: “Fiorentina sofferente. E anche Fagioli è involuto”

Così la firma del Corriere della Sera
Redazione VN

Alessandro Bocci è intervenuto su Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

Quando le gare si complicano tutto diventa più difficile. Domenica è stata dura perché il Parma si difende bene e l'attacco viola era depotenziato. Piccoli non è capace di tenere il pallone e anche di testa difficilmente ci arriva per primo. Harrison non salta mai l'uomo e Gudmundsson è al 20%. E ho visto involuto anche Fagioli. Per come ha giocato, il pari è persino un buon risultato. La verità è che la squadra rispetto a circa 20 giorni fa è piuttosto sofferente.

