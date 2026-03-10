Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Il preparatore: “Calo fisico della Fiorentina? Ecco che potrebbe essere successo”

news viola

Il preparatore: “Calo fisico della Fiorentina? Ecco che potrebbe essere successo”

Il preparatore: “Calo fisico della Fiorentina? Ecco che potrebbe essere successo” - immagine 1
Stefano Fiorini prova a fare le carte alla condizione fisica della squadra
Redazione VN

Il preparatore atletico Stefano Fiorini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato così della Fiorentina:

Noi vediamo solamente il prodotto finito, che è la partita. Ma la Fiorentina ha vissuto un periodo iniziale difficile, poi una ripresa e oggi assistiamo a una stasi. Se Vanoli fosse intervenuto avrebbe risollevato la condizione, avevo detto al tempo. E questo è stato fatto molto bene. Poi forse qualcosa si è bloccato. ma penso sia un problema strutturale del calcio italiano. SI dà poca importanza all'essenza dell'allenamento. Ci si concentra troppo sull'aspetto tattico, e questo porta a gare piatte. RIfare la preparazione durante l'anno. Non porta problemi, anzi. Il problema è non insistere su quella proposta allenante. Perché se non si ricerca sempre il miglioramento della prestazione questa, ad un certo punto, cala. E questo secondo me è ciò che potrebbe essere successo.

Leggi anche
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
Fiorentina-Rakow, giovedì alle 21:00. Dove vederla in tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA