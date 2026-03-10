Il preparatore atletico Stefano Fiorini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato così della Fiorentina:
Il preparatore: “Calo fisico della Fiorentina? Ecco che potrebbe essere successo”
Stefano Fiorini prova a fare le carte alla condizione fisica della squadra
Noi vediamo solamente il prodotto finito, che è la partita. Ma la Fiorentina ha vissuto un periodo iniziale difficile, poi una ripresa e oggi assistiamo a una stasi. Se Vanoli fosse intervenuto avrebbe risollevato la condizione, avevo detto al tempo. E questo è stato fatto molto bene. Poi forse qualcosa si è bloccato. ma penso sia un problema strutturale del calcio italiano. SI dà poca importanza all'essenza dell'allenamento. Ci si concentra troppo sull'aspetto tattico, e questo porta a gare piatte. RIfare la preparazione durante l'anno. Non porta problemi, anzi. Il problema è non insistere su quella proposta allenante. Perché se non si ricerca sempre il miglioramento della prestazione questa, ad un certo punto, cala. E questo secondo me è ciò che potrebbe essere successo.
