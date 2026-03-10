Grande ex, con un passato sia da calciatore che da allenatore della Fiorentina, Luciano Chiarugi ha commentato così il momento viola a Radio Bruno:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Chiarugi: “La salvezza passa da Kean, Piccoli e Gud. Con Solomon migliorati”
news viola
Chiarugi: “La salvezza passa da Kean, Piccoli e Gud. Con Solomon migliorati”
Le parole dell'ex viola Luciano Chiarugi, sulla situazione che sta vivendo la Fiorentina
Non ci si può fidare della Fiorentina? Le difficoltà ci sono dall'inizio dell'anno. Sembrava ultimamente di aver raddrizzato la situazione ma la sconfitta di Udine ha riportato la squadra in difficoltà. Questo mi preoccupa, ma sono altrettanto fiducioso che la salvezza arriverà. La partita di domenica, ma anche quella di giovedì, possono dare sensazioni diverse perché abbiamo i mezzi e i giocatori per tirarci fuori. Piccoli e Gudmundsson possono darci una mano, spero possa tornare a disposizione anche Kean perché dobbiamo contare su di lui anche se ha segnato meno. I gol importanti arriveranno da loro. Con l'arrivo di Solomon si era trovata la quadra ed eravamo migliorati. Quando ci sono cinque sostituzioni a disposizione, serve un cambio di marcia dalla panchina e mi riferisco a Fabbian e Brescianini, che devono essere l'ago della bilancia tra attacco e difesa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA