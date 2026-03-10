Budel: “Jagellonia e Udine rischiano di essere la svolta negativa della stagione”

Ex centrocampista e attuale commentatore di Dazn, Alessandro Budel ha parlato così del momento viola a RadioBruno:
Il momento della Fiorentina analizzato dall'ex centrocampista Alessandro Budel, adesso commentatore per Dazn
L'ultimo periodo e soprattutto la sconfitta di Udine ha rovinato i piani di Vanoli. La Fiorentina aveva dato l'impressione di riprendersi da un momento complicato e poteva uscirne tranquillamente mentre gli ultimi risultati l'hanno riportata in una posizione difficile. Qualcosa si era visto, anche nella sconfitta di Parma all'andata. Oggi faccio fatica a riconoscere la squadra, e anche a Udine si è vista completamente persa e mai compatta. Lottare con squadre abituate a giocarsi ogni anno la salvezza non sarà facile, per questo credo che fino all'ultimo la Fiorentina sarà dentro alla bagarre. Forse manca anche umiltà, non sei partito con l'idea di questo tipo di campionato e adesso fai fatica a recuperare. La partita di Conference League con lo Jagellonia è stato un altro segnale negativo, mi sarei aspettato una reazione a Udine ma la scelta di tornare a difendere a tre non ha aiutato.
