Una notte insieme per recuperare, più che per festeggiare, e per cominciare a mettere la testa sulla Cremonese. L'avvicinamento della Fiorentina alla sfida salvezza è iniziato così, con la squadra in ritiro dopo il successo di Conference sul Rakow nella gara di andata degli ottavi di finale.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Contro la Cremonese, Paolo Vanoli conterà sui fedelissimi”
Allenamento e poi tutti liberi, compreso Moise Kean che contro i polacchi ha applaudito i suoi compagni dalla tribunae ieri ha lavorato ancora a parte, ma non ha perso le speranze di esserci lunedì sera allo Zini. Così come ci conta Paolo Vanoli, deciso a puntare sui fedelissimi, molti dei quali hanno riposato almeno in parte in Coppa proprio in vista della delicata trasferta di Cremona.
Dopo lo 0-0 con il Parma, che ha permesso alla Viola di tirarsi fuori dalle ultime tre posizioni, una vittoria con la Cremonese consentirebbe di andare a +4 sulla zona rossa e concentrarsi poi sul ritorno in Polonia, dove si deciderà la qualificazione ai quarti. E proprio dalla Conference sono arrivate risposte importanti dai big, sia chi ha giocato dall'inizio sia chi è subentrato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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