Gazzetta: “Contro la Cremonese, Paolo Vanoli conterà sui fedelissimi”

Allenamento e poi tutti liberi, compreso Moise Kean che contro i polacchi ha applaudito i suoi compagni dalla tribuna e ieri ha lavorato ancora a parte, ma non ha perso le speranze di esserci lunedì sera allo Zini. Così come ci conta Paolo Vanoli, deciso a puntare sui fedelissimi, molti dei quali hanno riposato almeno in parte in Coppa proprio in vista della delicata trasferta di Cremona.

Dopo lo 0-0 con il Parma, che ha permesso alla Viola di tirarsi fuori dalle ultime tre posizioni, una vittoria con la Cremonese consentirebbe di andare a +4 sulla zona rossa e concentrarsi poi sul ritorno in Polonia, dove si deciderà la qualificazione ai quarti. E proprio dalla Conference sono arrivate risposte importanti dai big, sia chi ha giocato dall'inizio sia chi è subentrato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.