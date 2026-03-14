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Gazzetta dello Sport

Gazzetta sulla formazione: “Non come a Udine, Vanoli non farà esperimenti”

Gazzetta sulla formazione: “Non come a Udine, Vanoli non farà esperimenti” - immagine 1
La Gazzetta sulla formazione della Fiorentina contro la Cremonese
Redazione VN

Contro il Rakow, Vanoli ha tenuto a riposo, oltre all'indisponibile Kean, allo squalificato Pongracic e al fuori lista Brescianini, De Gea, Dodo, Fagioli, Harrison e Gudmundsson. Sette titolari che potrebbero riprendersi il posto fisso a Cremona, insieme a Parisi, Ranieri e uno tra Mandragora e Ndour, che invece erano nell'undici iniziale in Europa.

Sarà una formazione molto diversa da quella vista al Franchi giovedì sera ma fedele agli standard più recenti di Vanoli, che pare intenzionato a riproporre il consueto 4-3-3.

Lo consiglia il buonsenso dopo l'esperimento andato male a Udine, quando ripropose la difesa a tre con Rugani al debutto da titolare, e lo suggeriscono anche gli uomini a disposizione (contro l'Udinese mancava Dodo, squalificato). Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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