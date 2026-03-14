Gazzetta sulla formazione: “Non come a Udine, Vanoli non farà esperimenti”

Contro il Rakow, Vanoli ha tenuto a riposo, oltre all'indisponibile Kean, allo squalificato Pongracic e al fuori lista Brescianini, De Gea, Dodo, Fagioli, Harrison e Gudmundsson. Sette titolari che potrebbero riprendersi il posto fisso a Cremona, insieme a Parisi, Ranieri e uno tra Mandragora e Ndour, che invece erano nell'undici iniziale in Europa.