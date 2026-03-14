Contro il Rakow, Vanoli ha tenuto a riposo, oltre all'indisponibile Kean, allo squalificato Pongracic e al fuori lista Brescianini, De Gea, Dodo, Fagioli, Harrison e Gudmundsson. Sette titolari che potrebbero riprendersi il posto fisso a Cremona, insieme a Parisi, Ranieri e uno tra Mandragora e Ndour, che invece erano nell'undici iniziale in Europa.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta sulla formazione: “Non come a Udine, Vanoli non farà esperimenti”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta sulla formazione: “Non come a Udine, Vanoli non farà esperimenti”
La Gazzetta sulla formazione della Fiorentina contro la Cremonese
Sarà una formazione molto diversa da quella vista al Franchi giovedì sera ma fedele agli standard più recenti di Vanoli, che pare intenzionato a riproporre il consueto 4-3-3.
Lo consiglia il buonsenso dopo l'esperimento andato male a Udine, quando ripropose la difesa a tre con Rugani al debutto da titolare, e lo suggeriscono anche gli uomini a disposizione (contro l'Udinese mancava Dodo, squalificato). Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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