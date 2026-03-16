Nazione: “Fagioli indispensabile, cosa manca per renderlo completo”

Nicolò Fagioli è nato a Piacenza, ma Cremona è stata una tappa fondamentale della sua crescita calcistica: proprio con la Cremonese si mise in mostra attirando l’attenzione della Juventus, che lo portò poi nella squadra Under 23. Tornare allo stadio Zini quindi ha un valore particolare per lui, anche se oggi non c’è spazio per la nostalgia: la priorità è aiutare la Fiorentina in una sfida decisiva per la salvezza.