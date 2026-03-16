Nicolò Fagioli è nato a Piacenza, ma Cremona è stata una tappa fondamentale della sua crescita calcistica: proprio con la Cremonese si mise in mostra attirando l’attenzione della Juventus, che lo portò poi nella squadra Under 23. Tornare allo stadio Zini quindi ha un valore particolare per lui, anche se oggi non c’è spazio per la nostalgia: la priorità è aiutare la Fiorentina in una sfida decisiva per la salvezza.
La Nazione
Nazione: “Fagioli indispensabile, cosa manca per renderlo completo”
Fagioli è diventato uno dei punti di riferimento del gioco viola. I numeri lo confermano: circa il 90% di precisione nei passaggi e oltre 1100 tocchi stagionali, che lo rendono la principale fonte di costruzione della manovra e di uscita del pallone dalla difesa. La sua continuità di rendimento sta contribuendo ad alzare il livello della squadra, spesso priva di identità senza la sua regia.
Per diventare un centrocampista completo, però, potrebbe essere ancora più decisivo giocando più vicino alla porta avversaria. Questo dipende anche dalla capacità della squadra di restare compatta e di recuperare le seconde palle con maggiore continuità. In ogni caso Fagioli resta una pedina fondamentale per guidare la Fiorentina nel difficile percorso verso la salvezza. Lo scrive la Nazione.
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