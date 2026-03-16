CorSport: “Ecco quanti tifosi della Fiorentina saranno a Cremona”

Nell'ultimo Cremonese-Fiorentina, semifinale d'andata di Coppa Italia, aprile 2023 (vittoria degli ospiti per 2-0 con le reti di Cabral e Nico Gonzalez) lo Zini fu colorato da oltre 6mila tifosi viola.

Oggi ce ne saranno poco più di 100. Un dato in gran parte dovuto al divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Firenze (condizione che varrà fino a fine stagione). Ma alla notizia arrivata dalla Questura di Cremona, che a differenza di quelle di Como e Udine ha deciso di aprire il settore ospiti ai viola non residenti a Firenze, non è seguito un esodo - simile a quelli dei tifosi di Roma e Napoli, anche loro alle prese col divieto di trasferta.