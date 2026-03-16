Nazione: “Vanoli e l’unico dubbio di formazione in vista di stasera”

Tutti i dubbi di formazione di Paolo Vanoli

Redazione VN 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 09:10)

Moise Kean non partirà titolare e al suo posto giocherà ancora Piccoli, che non segna in campionato dal 18 gennaio e che nelle partite in cui ha sostituito Kean non ha mai offerto prestazioni convincenti. L’attacco viola quindi si affiderà ancora a lui, mentre Kean potrebbe essere utilizzato solo a partita in corso se le sue condizioni lo permetteranno.

Per la sfida salvezza contro la Cremonese è previsto un ampio turnover rispetto alla formazione scesa in campo in Conference League contro il Rakow. In difesa dovrebbe esserci una linea a quattro con Dodo sulla destra, Gosens a sinistra — alla terza partita consecutiva — e la coppia centrale composta da Pongracic e Ranieri. Confermata invece l’assenza di Fortini a causa di una lombalgia.

A centrocampo Fagioli tornerà a dirigere il gioco, con Mandragora e Brescianini schierati in posizione più avanzata ai suoi lati. In attacco, oltre a Piccoli, agiranno Gudmundsson sulla sinistra e uno tra Parisi e Harrison sulla destra, con l’ex Empoli favorito. Tra i convocati figura anche il giovane Braschi, chiamato come ulteriore alternativa offensiva. Lo scrive la Nazione.