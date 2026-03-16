Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza la gara tra la Fiorentina e la Cremonese che si giocherà questa sera. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa Poesio: “Il magrissimo e insipido piatto che passa il convento dorato del VP”
Corriere Fiorentino
Poesio: “Il magrissimo e insipido piatto che passa il convento dorato del VP”
"D’altronde, come ripete il cinico e spesso vincente Allegri, è a primavera che si decide la stagione"
A Cremona come una finale. Partita decisiva per la stagione. Vietato sbagliare. E potremmo continuare ancora, tra frasi più o meno fatte che a questo punto quando mancano dieci partite del campionato abbondano un po’ ovunque. D’altronde, come ripete il cinico e spesso vincente Allegri, è a primavera che si decide la stagione. Per tutte le squadre è tempo di essere soprattutto pratici, tra obiettivi da raggiungere oppure rimpianti per quello che poteva essere e non è stato. Non fa eccezione la Fiorentina anche se solo qualche mese fa un po’ tutti, a partire dal club che in estate si lanciava in sciagurati proclami Champions, erano convinti che le partite di marzo e aprile sarebbero state fondamentali per ben altri traguardi. Ma tant’è, questo è il magrissimo e insipido piatto che passa il convento dorato del Viola Park. Meglio allora lasciare da parte l’amarezza nel dover accettare che la gara più importante (o quasi) di questa disgraziata stagione si giochi contro la Cremonese allo stadio Zini in un umido e scivoloso — speriamo anche non in senso metaforico — lunedì sera. Una squadra quella di Nicola partita per salvarsi e con un monte ingaggi che è esattamente la metà di quello viola (32 milioni contro 64).
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