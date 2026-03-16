La sfida tra Fiorentina e Cremonese, a dieci giornate dalla fine del campionato, assume il valore di uno spareggio salvezza. Nonostante le analisi sulla stagione finora deludente dei viola, allo stadio Zini tutto si azzera: una vittoria porterebbe la Fiorentina a +4 sulla Cremonese e aprirebbe prospettive più serene, mentre una sconfitta la farebbe scivolare a -2, con scenari molto più preoccupanti. Per questo la partita rappresenta un momento decisivo per dare concretezza al progetto salvezza.
Corriere dello Sport
CorSport: “Fiorentina, ci devi provare. Il pareggio questa sera non può bastare”
La Fiorentina arriva all’appuntamento con risultati contrastanti: solo un punto nelle ultime due gare di campionato, ma anche la vittoria in rimonta contro il Rakow in coppa, che potrebbe aver dato fiducia a un gruppo spesso fragile dal punto di vista psicologico. Dall’altra parte, però, la Cremonese vive una crisi ancora più profonda, con una lunga serie negativa fatta di quattro pareggi e dieci sconfitte nelle ultime quattordici partite, che ha cambiato completamente il corso della sua stagione.
La partita ruota attorno a un solo punto di vantaggio in classifica per la Fiorentina. Vincere significherebbe allungare a +4, superare anche il Lecce e affrontare i prossimi impegni con più serenità; perdere, invece, ribalterebbe tutto, aggravando soprattutto la situazione mentale della squadra. Il pareggio lascerebbe quasi immutato l’equilibrio, ma per i viola questo è il momento di osare e cercare la vittoria. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA