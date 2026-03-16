CorSport: “Fiorentina, ci devi provare. Il pareggio questa sera non può bastare”

La sfida tra Fiorentina e Cremonese, a dieci giornate dalla fine del campionato, assume il valore di uno spareggio salvezza. Nonostante le analisi sulla stagione finora deludente dei viola, allo stadio Zini tutto si azzera: una vittoria porterebbe la Fiorentina a +4 sulla Cremonese e aprirebbe prospettive più serene, mentre una sconfitta la farebbe scivolare a -2, con scenari molto più preoccupanti. Per questo la partita rappresenta un momento decisivo per dare concretezza al progetto salvezza.