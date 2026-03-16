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Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Perché guardare con fiducia all’utilizzo part time di Moise Kean”

Kean Fiorentina
Kean parte dalla panchina?
Redazione VN

Dalla Cremonese alla Cremonese: sono passati due mesi e mezzo dalla gara d'andata, 11 partite in cui la squadra di Vanoli ha raccolto 16 punti. La rimonta del 2026 è iniziata proprio da lì, dalla rete di Kean nel recupero che regalò alla Fiorentina i primi 3 punti del nuovo anno. Kean che era entrato a una manciata di minuti dalla fine, sufficienti per griffare il match.

Motivo in più per guardare con fiducia anche a un utilizzo part time dell'azzurro, capace di trasformare in oro ogni pallone anche in una stagione dimessa come questa, condizionata dai problemi fisici oltre che dall'andamento lento della squadra.

Però con 9 centri (di cui 8 in A), pur essendo ben lontano dai 25 del 2024-25, è comunque il miglior marcatore della Fiorentina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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