Gazzetta: “Perché guardare con fiducia all’utilizzo part time di Moise Kean”

Dalla Cremonese alla Cremonese: sono passati due mesi e mezzo dalla gara d'andata, 11 partite in cui la squadra di Vanoli ha raccolto 16 punti. La rimonta del 2026 è iniziata proprio da lì, dalla rete di Kean nel recupero che regalò alla Fiorentina i primi 3 punti del nuovo anno. Kean che era entrato a una manciata di minuti dalla fine, sufficienti per griffare il match.