CorFio senza dubbi: “Cremonese-Fiorentina la partita che vale una stagione”

Il Corriere Fiorentino carica la Fiorentina in vista di stasera

Redazione VN 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 08:16)

La trasferta di Cremona non è matematicamente decisiva, perché restano ancora nove giornate, ma rappresenta un vero bivio per la stagione della Fiorentina. Una vittoria allontanerebbe la zona retrocessione e darebbe alla squadra di Vanoli fiducia e serenità per affrontare il finale di campionato. Un pareggio lascerebbe invece la situazione quasi invariata, mentre una sconfitta contro la Cremonese sarebbe un duro colpo: riporterebbe i viola in piena crisi, con il morale a terra e un calendario complicato davanti.

Anche la Cremonese arriva alla partita in grande difficoltà: non vince da quattordici giornate, ha ottenuto solo quattro pareggi e viene da tre sconfitte consecutive. Per questo l’allenatore Nicola ha portato la squadra in ritiro e sta preparando cambiamenti tattici, passando dal 3-5-2 al 4-4-2 e puntando sulla coppia offensiva Djuric-Bonazzoli. La squadra lombarda, disperata e con l’allenatore a rischio, potrebbe quindi giocare con grande determinazione.

L’incognita principale riguarda però la Fiorentina, considerata una delle squadre più imprevedibili del campionato. La squadra fatica a trovare continuità, l’attacco non segna da 257 minuti e la difesa mostra fragilità, mentre resta il dubbio sulle condizioni di Kean. Per ottenere un risultato positivo serviranno più intensità, umiltà e carattere, perché questa sfida si giocherà soprattutto sulla tensione nervosa. Con quattro squadre coinvolte nella lotta salvezza — Cagliari, Lecce, Fiorentina e Cremonese — la Viola ha ancora il destino nelle proprie mani, ma deve iniziare subito a fare punti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.