La Nazione si sofferma su un messaggio, l'ennesimo, che Paolo Vanoli e Fabio Paratici starebbero provando a far passare alla squadra ormai da parecchio tempo:
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Il concetto che Vanoli e Paratici hanno fatto capire alla squadra”
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Nazione: “Il concetto che Vanoli e Paratici hanno fatto capire alla squadra”
Vanoli e Paratici, quel messaggio a tutta la Fiorentina
Di contro ecco Paolo Vanoli, che nella lotta salvezza ci si è voluto calare scegliendo la Fiorentina a stagione iniziata. Probabilmente in cuor suo sperava di essersi, a questo punto, già tirato fuori dalla bagarre. Invece no. Dovrà lottare ancora a lungo. Lo ha fatto capire ai suoi calciatori anche con l'aiuto di Fabio Paratici. Tutta la Fiorentina sa bene quanto sia importante la partita di questa sera.
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