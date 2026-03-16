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Gazzetta su Piccoli: “Momento non facile. Giovedì uscito dal campo avvilito”

Piccoli
La Gazzetta dello Sport su Roberto Piccoli
Redazione VN

Moise Kean dovrebbe andare in panchina, con Paolo Vanoli che punterà ancora su Roberto Piccoli in attacco, uscito avvilito in Coppa per non essere riuscito a segnare.

Non è un momento facile per il ragazzo costato 25 milioni, che stasera avrà un'altra occasione nella partita della vita per la Viola: con un successo ha la doppia possibilità di volare a +4 sulla Cremonese e mettersi alle spalle pure il Lecce, sconfitto dal Napoli sabato.

Roberto Piccoli non ha approfittato fino in fondo delle opportunità avute finora: 33 presenze (1.864 minuti giocati) e 6 gol, di cui soltanto 2 in campionato. L'ultima volta è successo a Bologna due mesi fa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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