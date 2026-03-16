Provino per Kean. Ma CorSport avverte: “Non ha smaltito il problema alla tibia”

Il Corriere dello Sport avverte su Moise Kean

Redazione VN 16 marzo - 06:52

La buona notizia è arrivata nel primo pomeriggio di ieri: dopo più di una settimana di sedute a parte, Moise Kean si è allenato in gruppo, è convocato e quindi partirà per Cremona, anche se la sua presenza da titolare nell'incrocio che vale un campionatoo poco ci manca è tutt'altro che certa.

Già due settimane fa a Udine, dopo il riacutizzarsi delle solite noie fisiche, l'obiettivo è stato quello di recuperarlo per la Cremonese: anche solo come presenza, Kean può spostare gli equilibri e le attese anche per gli avversari. La sensazione è che si potrebbe replicare quanto visto nella gara d'andata, con Piccoli che dovrebbe partire ancora una volta da titolare e Kean pronto a subentrare, magari piazzando una zampata da tre punticome accaduto a inizio gennaio proprio contro la Cremonese.

Il classe 2000, che non si allenava in gruppo da più di 10 giorni, non ha ancora smaltito i problemi alla tibia, ma per una volta la precauzione ha fatto spazio all'urgenza del momento, con un ulteriore possibile provino nelle prossime ore per capire se e per quanto potrà davvero scendere in campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.