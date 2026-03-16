Nazione: “Kean ha dato disponibilità, la tibia migliora. La decisione di Vanoli”

L'ottimismo (molto tenue) per la verità aveva già iniziato a serpeggiare nei giorni scorsi e come riportato ierianche lo stesso centravanti aveva dispensato parole di fiducia già giovedi dopo il successo con il Rakow, a cui aveva assistito dalla tribuna. A confermare le buone sensazioni è quindi arrivata la riprova del campo, determinante nel sancire che - se ce ne sarà bisogno - il tecnico potrà contare anche sul suo capocannoniere.