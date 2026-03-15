Fiorentina-Inter e concerto Achille Lauro: Campo di Marte in tilt domenica prossima

La Nazione scrive oggi sulle sue pagine della situazione legata al traffico a Firenze per domenica prossima in concomitanza di Fiorentina-Inter e del concerto di Achille Lauro. Come scrive il quotidiano, per Campo di Marte sarà una domenica da tutto esaurito, fra sette giorni, per il concerto di Achille Lauro al Mandela Forum (ore 21) e la contemporanea partita della Fiorentina (ore 20.45) allo stadio Artemio Franchi. Ma la giornata che sta per arrivare invita a riflettere anche sul ripensamento dell'intero "quartiere stadio": che fine ha fatto la riqualificazione della zona, che dovrebbe affiancare la riqualificazione del Franchi? Quando il restyling sarà definitivo, resteranno gli attuali problemi di parcheggio connessi anche alla presenza del palasport? La soluzione dovrebbe essere il parcheggio da tremila posti di via Campo d'Arrigo, da realizzare nell'ambito dell'Alta Velocità. Ma l'argomento è stato infine sorpassato dal destino dello stadio. In attesa di queste risposte, s' accoglie una domenica non facile, per residenti e fruitori dei due impianti. Vista l'alta affluenza di pubblico prevista (l'artista si esibirà a Firenze anche sabato 21) sono stati predisposti un piano speciale di collegamento da e per l'area del Mandela Forum e altre iniziative mirate anche a non far interferire l'afflusso e il deflusso in particolare dei tifosi ospiti, destinati a seguire la partita nel settore del "formaggino". Tenuto conto del doppio evento in corso e della presenza dei cantieri sul percorso per raggiungere la zona stadio, si raccomanda l'utilizzo di mezzi pubblici, in quanto gran parte della zona sarà pedonalizzata, con chiusure al traffico e divieti di sosta che visiteranno anche i residenti e che saranno comunicati nel dettaglio dall'amministrazione comunale.