Stefano Cappellini, sulle pagine de La Repubblica, analizza il momento della Fiorentina in vista della sfida di Cremona:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Serve una mentalità provinciale. Ecco cosa sfruttare a Cremona”
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Repubblica: “Serve una mentalità provinciale. Ecco cosa sfruttare a Cremona”
Il commento di Stefano Cappellini sulla gara contro la Cremonese
Bisogna calarsi nella mentalità provinciale di una squadra che deve salvarsi. A Cremona si può giocare per due risultati su tre, è bene essere realisti. Serve un agonismo ben diverso dalle partite con Udinese e Parma. La squadra di Nicola è in crisi ma tutt’altro che allo sbando. Segnarle è difficile, essere puniti in contropiede molto facile. Non si tratta di fare le barricate, solo di sfruttare l’unico vero vantaggio con cui arriviamo al match: quel punticino che ci ha tirato fuori dalle ultime tre. Firmerei tutta la vita per un pareggio.
Continua con un commento sulla Conference League:
Sospendiamo ogni sogno su finali e trofei alzati. Con questa classifica in campionato è inutile e pericoloso. Soprattutto, rischia di essere solo fonte di un’altra delusione: finché Vanoli sarà obbligato a schierare in coppa la squadra B non c’è alcuna speranza di arrivare in fondo.
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