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Repubblica: “Serve una mentalità provinciale. Ecco cosa sfruttare a Cremona”

Repubblica: “Serve una mentalità provinciale. Ecco cosa sfruttare a Cremona” - immagine 1
Il commento di Stefano Cappellini sulla gara contro la Cremonese
Redazione VN

Stefano Cappellini, sulle pagine de La Repubblica, analizza il momento della Fiorentina in vista della sfida di Cremona:

Bisogna calarsi nella mentalità provinciale di una squadra che deve salvarsi. A Cremona si può giocare per due risultati su tre, è bene essere realisti. Serve un agonismo ben diverso dalle partite con Udinese e Parma. La squadra di Nicola è in crisi ma tutt’altro che allo sbando. Segnarle è difficile, essere puniti in contropiede molto facile. Non si tratta di fare le barricate, solo di sfruttare l’unico vero vantaggio con cui arriviamo al match: quel punticino che ci ha tirato fuori dalle ultime tre. Firmerei tutta la vita per un pareggio.

Continua con un commento sulla Conference League:

Sospendiamo ogni sogno su finali e trofei alzati. Con questa classifica in campionato è inutile e pericoloso. Soprattutto, rischia di essere solo fonte di un’altra delusione: finché Vanoli sarà obbligato a schierare in coppa la squadra B non c’è alcuna speranza di arrivare in fondo.

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