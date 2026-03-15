Rep: “La richiesta di Vanoli per Fagioli. Il tecnico è riuscito dove Pioli ha fallito”

Per Nicolò Fagioli Cremona ha un sapore quai magico: è la città in cui è riuscito a consacrarsi. Prima da bambino, con i primi calci al pallone a livello professionistico, poi da ragazzo, con la promozione in serie A ottenuta con la Cremonese nel 2021-2022 che rappresenta una delle migliori stagioni, per qualità e costanza di rendimento, della carriera.

Domani però l'unica cosa che conta è vincere e Vanoli ripone la sua fiducia in Fagioli, specchio di una squadra caratterizzata da alti e bassi. Quando Nicolò ha svoltato nelle prestazioni ha svoltato la Fiorentina nei risultati, quando i viola si sono arenati è perché Fagioli ha giocato al di sotto delle sue possibilità.