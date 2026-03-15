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Corriere dello Sport

CorSport: “Paolo Vanoli e il ruolo di Fabiano Parisi. Dove giocherà?”

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Il Corriere dello Sport sulla formazione
Redazione VN

 La settimana che inciderà profondamente sui destini della Fiorentina con tre partite in sei giorni: Cremonese in trasferta domani, ritorno con il Rakow in Polonia giovedì, Inter al Franchi domenica sera.

Naturale e quasi obbligato un ampio turnover da parte di Vanoli, a cominciare da quella che vale un pezzo di salvezza contro in grigiorossi. Tornano De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Fagioli, Brescianini e Gudmundsson dal primo minuto rispetto alla Conference League, e Kean a parte (Piccoli pronto) il dubbio vero riguarda Parisi.

L’ex Empoli sicuro titolare, ma la rifinitura di oggi dirà se terzino sinistro al posto di Gosens per ritrovare anche Harrison all’ala o se da esterno destro, come l’ha inventato Vanoli dall’Udinese prima di Natale in poi, mandando l’inglese in panchina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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