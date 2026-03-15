CorSport: “Paolo Vanoli e il ruolo di Fabiano Parisi. Dove giocherà?”

La settimana che inciderà profondamente sui destini della Fiorentina con tre partite in sei giorni: Cremonese in trasferta domani, ritorno con il Rakow in Polonia giovedì, Inter al Franchi domenica sera.

Naturale e quasi obbligato un ampio turnover da parte di Vanoli, a cominciare da quella che vale un pezzo di salvezza contro in grigiorossi. Tornano De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Fagioli, Brescianini e Gudmundsson dal primo minuto rispetto alla Conference League, e Kean a parte (Piccoli pronto) il dubbio vero riguarda Parisi.