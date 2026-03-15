Flachi si prepara a diventare allenatore: a breve avrà il patentino UEFA C

Flachi sta infatti per ottenere il patentino UEFA C, che gli permetterà di allenare nelle giovanili anche di club di Serie A o nelle categorie dilettantistiche come Eccellenza e Serie D. L’ex attaccante racconta di aver già assaggiato il ruolo in panchina con il Rapallo Rivarolese in Eccellenza, esperienza che lo ha divertito e fatto crescere. Allenare, spiega, è molto diverso dal giocare: da calciatore conta soprattutto il singolo, mentre da tecnico bisogna gestire un gruppo e molte personalità diverse.

Ripensando al passato, Flachi ammette apertamente i propri errori e dice di voler trasmettere ai giovani proprio ciò che lui ha imparato a proprie spese: cosa fare — e soprattutto cosa non fare — per non rovinare una carriera. Si definisce un motivatore e cita come maestri tre allenatori importanti della sua carriera: Walter Novellino per la tattica, Alberto Malesani per l’idea di calcio offensivo e Claudio Ranieri per la gestione dello spogliatoio. Quanto al gioco, non ha dubbi: il suo modulo ideale è il 4-2-3-1, pensato per attaccare e proporre calcio. E parlando della sfida tra US Cremonese e Fiorentina, sottolinea quanto sia decisiva per la salvezza viola: vincere significherebbe mettere un margine importante proprio sui grigiorossi. Lo scrive la Nazione.